Fußball-Regionalliga der Frauen SV Walbeck gerät unter die Räder

Wie schon am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln II musste Viola Koblenz, Torhüterin des Frauenfußball-Regionalligisten SV Walbeck, in der fünften Minute erstmals hinter sich greifen. Es folgte im Auswärtsspiel bei Arninia Bielefeld die bislang schwächste Vorstellung des Aufsteigers in der dritthöchsten Spielklasse – unter dem Strich gab’s eine 0:8 (0:3)-Schlappe.