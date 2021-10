Fußball-Bezirksliga : SV Walbeck punktet gegen den Tabellenführer

Geldern Abstiegskandidat SV Walbeck verpasst um Haaresbreite einen Heimsieg gegen Tabellenführer SV Budberg. Spielmacher Stan Hesen sieht die Rote Karte.

Der Knackpunkt, dass sich Fußball-Bezirksligist SV Walbeck beim 1:1 (1:0) gegen Spitzenreiter SV Budberg nicht vollends belohnen konnte, ereignete sich in der 57. Minute. Zum zweiten Mal in dieser Saison mussten die Grün-Weißen einen mehr als zweifelhaften Platzverweis hinnehmen, diesmal traf es Spielmacher Stan Hesen. Die Platzherren führten zu diesem Zeitpunkt hochverdient mit 1:0 und hatten vor allem in der ersten Hälfte gute Möglichkeiten besessen, den Vorsprung noch höher zu gestalten.

Bereits nach vier Minuten hatte Aaron Wilmsen die große Führungschance, als er frei stehend am Budberger Torhüter scheiterte. Trotz der vielen Ausfälle trat die Walbecker Elf souverän auf, ließ in den ersten 45 Minuten nicht eine gegnerische Chance zu. So war der Führungstreffer von Markus van Leuven (27.) auch hochverdient. Trotz der Unterzahl zeigte der Tabellenletzte am heimischen Bergsteg weiter Moral. Der ungeschlagene Spitzenreiter tat sich weiterhin sehr schwer, schaffte aber in der 64. Minute den etwas schmeichelhaften Ausgleich. In der Schlussphase, in der es noch einmal eng wurde, glänzte Schlussmann Gerome Hortz mit einigen guten Paraden. „Der Punkt ist hochverdient, es hätte ein Dreier sein müssen“, meinte Walbecks Trainer Klaus Thijssen.