Meisterfeier SV Walbeck feiert Regionalliga-Aufstieg

Geldern · Der Triumph ist in trockenen Tüchern: Die Mannschaft vom Bergsteg mischt in der nächsten Saison in der dritthöchsten Fußball-Spielklasse der Frauen mit. Zum Abschluss gelang ein 2:0-Erfolg beim GSV Moers.

04.06.2023, 17:57 Uhr

Partystimmung: Unmittelbar nach dem Abpfiff gab’s für die Meistermannschaft vom Walbecker Bergsteg und ihren Anhang kein Halten mehr. Foto: Heinz Spütz

Von Heinz Spütz