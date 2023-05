Das Rennen um die Meisterschaft Noch drei Siege bis zur Regionalliga

Info

SV Walbeck (Platz eins, 64:23-Tore, 49 Punkte): So., 14. Mai, 13 Uhr: Viktoria Winnekendonk (A), So., 21. Mai, 13.30 Uhr: SGS Essen III (H), So., 4. Juni, 13 Uhr: GSV Moers (A).



TuSA Düsseldorf (Platz zwei, 60:28-Tore, 49 Punkte): So., 14. Mai, 14 Uhr: SV Budberg (H), So., 21. Mai, 15 Uhr: CfR Links (A), So., 4. Juni, 14 Uhr: SV Mülheim-Heißen (H).



Borussia Mönchengladbach II (Platz drei, 53:26-Tore, 48 Punkte): So., 14. Mai, 13 Uhr: Borussia Bocholt II (H), So., 21. Mai, 13 Uhr: SV Budberg (A), So., 4. Juni, 12 Uhr: CfR Links (H).



GSV Moers (Platz vier, 41:21-Tore, 48 Punkte): So., 14. Mai, 13 Uhr: GW Lankern (H), So., 4. Juni, 13 Uhr: SV Walbeck (H).