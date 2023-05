Fußball-Niederrheinliga der Frauen Sieben Tore, vier Elfmeter und ein Sieg des SV Walbeck

Bereits in der achten Minute gab es die erste große Chance für die Viktoria. Nach einem unglücklichen Handspiel der Walbeckerin Carina Rasch im eigenen Strafraum schoss Vivian Tepaß den fälligen Elfmeter allerdings neben das Tor. In der Folgezeit blieb der Tabellensiebte Winnekendonk am Drücker und drängte den SV Walbeck in die Defensive. Der Spitzenreiter hatte erst nach einer halben Stunde durch einen Distanzschuss von Rebecca Peschges den ersten Torabschluss. Turbulent war die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Verena Peters (45.+2) erzielte auf Vorlage von Vivian Tepaß die Führung für die Viktoria. Doch Walbeck antwortete prompt durch den Ausgleichstreffer von Marith Müller-Prießen (45.+4), die von Lena Jansen in Szene gesetzt worden war.