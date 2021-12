Fußball-Niederrheinliga der Frauen : Das gab’s lange nicht mehr: SV Walbeck siegt, Viktoria verliert

Geldern/Kevelaer Der SV Walbeck sammelt wertvolle Punkte im Abstiegskampf, Viktoria Winnekendonk kann 1:2 verschmerzen. Damit sind zwei Serien gerissen.

Endlich ist der Knoten geplatzt. Nach zuvor sieben Niederlagen in Folge hat der SV Walbeck seine Negativserie in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen gestoppt. Die Mannschaft gewann das wichtige Kellerduell mit Eintracht Solingen mit 2:1 (1:0) und hat das rettende Ufer wieder in Sichtweite.