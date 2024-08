Erster Test, erster Sieg Borussia im Doppelpack: SV Walbeck begrüßt prominente Gegner

Direkt nach der Pause erhöhte die eingewechselte Nora Hansen mit ihrer ersten Aktion auf 4:1. Das letzte Walbecker Tor in dieser Begegnung schoss Vanessa Finger in der 50. Minute. „Nach einer guten Stunde ging bei uns der Spielfluss etwas verloren, da fehlten die Körner. Wir hatten das Spiel aber weiterhin recht gut im Griff“, so Berns. In der 74. Minute betrieben die Gäste noch etwas Ergebniskosmetik und trafen zum 5:2-Endstand. Am kommenden Freitag um 19 Uhr findet am Bergsteg das nächste Vorbereitungsspiel statt. Zu Gast sind dann die U19-Juniorinnen von Borussia Mönchengladbach. Der starke Nachwuchs des Zweitligisten dürfte die Walbeckerinnen vor eine echte Bewährungsprobe stellen.