Fußball-Regionalliga der Frauen SV Walbeck mit dem Pech eines Tabellenletzten

So nahe dran am ersten Heimsieg war Frauenfußball-Regionalligist SV Walbeck noch nie in dieser Saison. Dass am Ende Gegner SSV Rhade mit einem 2:1 (1:0) den Platz als Sieger verließ, gehört sicher zu den ungeschriebenen Gesetzmäßigkeiten des Fußballs, mit denen ein Tabellenletzter anscheinend leben muss.