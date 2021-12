Fußball-Niederrheinliga der Frauen : Im Abstiegskampf geht’s ab sofort ans Eingemachte

Gelderland Für den SV Walbeck ist im Kellerduell mit Eintracht Solingen am heimischen Bergsteg ein Sieg Pflicht, wenn das rettende Ufer nicht aus den Augen verloren werden soll.

Der SV Walbeck hat durchaus noch die Möglichkeit, in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern. In den letzten beiden Spielen des Jahres geht’s für die Mannschaft um Trainer Dieter Blomm im Kampf um den Klassenerhalt ans Eingemachte. Im Kellerduell mit der punktgleichen Eintracht aus Solingen, das am Sonntag um 13 Uhr am Bergsteg angepfiffen wird, ist ein Sieg die Voraussetzung, um den Anschluss ans untere Mittelfeld herstellen zu können. Eine Woche später könnten die Walbeckerinnen dann mit einem Sieg bei der Spvg. Gustorf-Gindorf, die ebenfalls in den Abstiegskampf verwickelt ist, einen entscheidenden Schritt nach vorne machen.