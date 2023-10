Fußball-Regionalliga der Frauen Nach dem Debakel gibt’s gute Nachrichten für den SV Walbeck

Der SV Walbeck wartet immer noch auf die ersten Punkte am Bergsteg, die vier Zähler wurden bisher ausschließlich auswärts erspielt. „Wir hoffen natürlich, dass wir den einen oder anderen Punkt in der Hinserie noch holen können“, so Trainer Blomm. Zumindest gibt es die eine oder andere gute Nachricht. So haben sich die Verletzungen von Marith Müller-Prießen und Lena Jansen nicht als so gravierend herausgestellt. Zwar wird Jansen nach ihrer Knie-OP frühestens im nächsten Jahr wieder auf Torejagd gehen können, bei Marith Müller Prießen hofft man auf ein Comeback am Ende des Jahres.