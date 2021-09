Fußball-Bezirksliga : SV Walbeck harmlos und mit Ecken-Dilemma

Das Foto täuscht etwas: Der SV Walbeck – hier Phillip Pasch am Ball – blieb im Angriff erschreckend harmlos. Foto: Norbert Prümen

Geldern Sportfreunde Broekhuysen bleiben diesmal nach klarer Pausenführung am Drücker und feiern 4:0 (3:0)-Auswärtssieg. Der Gastgeber enttäuscht vor allem im Spiel nach vorne.

Die Sportfreunde Broekhuysen haben den gleichen Fehler nicht noch einmal gemacht. Am vergangenen Sonntag hatte die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Clarke gegen die DJK Twisteden den schon sicher geglaubten ersten Saisonsieg noch aus der Hand gegeben – nach einer 3:0-Pausenführung war am Ende nur ein mageres 3:3 herausgesprungen. Im Nachbarschaftsduell beim SV Walbeck lagen die Sportfreunde nach 45 Minuten erneut mit 3:0 vorne. Und verließen diesmal mit einem souveränen 4:0 die Sportanlage am Bergsteg.