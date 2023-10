Fußball-Regionalliga der Frauen SV Walbeck erkämpft sich Punkt im Kreisderby

Das Walbecker Trainergespann hatte in der Abwehr eine Fünferkette ins Rennen geschickt, an der sich der VfR Warbeyen über 90 Minuten lang die Zähne ausbiss. VfR-Trainer Sandro Scuderi hatte im Vorfeld vermutet, dass sich seine Mannschaft auf eine Geduldsprobe würde einstellen müssen. Er sollte recht behalten. Zunächst schien für den VfR Warbeyen jedoch alles nach Plan zu laufen. Nach einer Anfangsphase, in der das Scuderi-Team im Stile einer Handball-Mannschaft den Ball auf der Suche nach einer Lücke in der Walbecker Abwehr um den gegnerischen Strafraum gespielt hatte, erzielte Jolina Opladen in der elften Minute den Führungstreffer für den Favoriten. Die Stürmerin des VfR überwand Viola Koblenz im Tor der Gäste mit einem platzierten Schuss vom Strafraum aus.