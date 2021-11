Fußball-Bezirksliga : Später Nackenschlag für das Schlusslicht

Walbecks Torhüter Gerome Hortz, der hier spektakulär klärt, war in den entscheidenden Szenen in der Schlussphase machtlos. Foto: Norbert Prümen

Kerken Fußball-Bezirksliga: Der SV Walbeck liefert beim FC Aldekerk eine überzeugende Vorstellung und ist ein gleichwertiger Gegner. Doch mit dem Treffer zum 2:1 lässt Carlos Hurtado-Martinez in der Nachspielzeit den Gastgeber jubeln.

Von Klaus Schopmans

Fußball kann manchmal grausam sein. Das musste Bezirksliga-Schlusslicht SV Walbeck bei seiner 1:2 (0:0)-Niederlage in der Landwehr-Arena beim FC Aldekerk schmerzvoll erfahren. Am Ende hatte der favorisierte Gastgeber mit einem Last-Minute-Tor in der Nachspielzeit viel Glück auf seiner Seite. Das sah auch Aldekerks Trainer Danny Thönes so: „Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht und sind unter unseren Möglichkeiten geblieben. Meine Mannschaft hat aber bis zum letzten Moment gekämpft. Der Sieg ist glücklich, Walbeck hätte einen Punkt verdient gehabt.“

Vielleicht hatte seine Mannschaft auch nicht mit so einem engagierten Auftritt des Tabellenletzten gerechnet, der sich im Gegensatz zur Vorwoche so gar nicht wie ein Abstiegskandidat präsentierte. Bereits in der Anfangsphase deuteten die Gäste an, sich beim Tabellenvierten keineswegs verstecken zu wollen. Die ersten guten offensiven Ansätze brachten die Heimelf zunächst noch nicht in große Verlegenheit.

Die offene Walbecker Spielweise schaffte zwangsläufig aber auch Räume für den FC Aldekerk. Nach einer guten Viertelstunde wurde es dann auch mal eng im Walbecker Strafraum, zweimal lag der Ball hinter der Linie, beide Tore wurden wegen einer Abseitsstellung aber nicht gegeben. Mit einer Doppelchance für die Hausherren startete der zweite Durchgang. Sowohl Oliver Martens wie auch Stefan Herrschaft scheiterten mit ihren Schüssen an Walbecks Schlussmann Gerome Hortz. In der ausgeglichenen zweiten Hälfte leisteten sich die Platzherren einige Ballverluste, die die Walbecker gefährlich in Tornähe brachten. Markus van Leuven setze sich in der 71. Minute über rechts durch und brachte den Außenseiter in Führung.

Bei seinem Ausgleichstor zum 1:1 stand Stefan Herrschaft zehn Minuten später nach einer Ecke völlig frei. Kurz zuvor hatte Walbecks Aaron Wilmsen die große Chance zum 2:0 ausgelassen. In der Nachspielzeit traf Kevin Rombs zunächst den Pfosten, den Abpraller zum Siegtor versenkte Carlos Hurtado-Martinez mühelos zum umjubelten Siegtreffer für den Gastgeber. „Wir haben von Anfang an einen großen Aufwand betrieben und eine ordentliche Leistung gezeigt. Es ist natürlich sehr bitter, dass wir dafür nicht wenigstens mit einem Punkt belohnt worden sind“, sagte Walbecks enttäuschter Trainer Klaus Thijssen nach dem Abpfiff.

FC Aldekerk: Petrovic – Herrschaft, Altgen (7. Foehde), Irgat, Voelkel, Rombs (90. Willemsen), Martens (65. Petkens), Hermelyn, Hurtado-Martinez, Wißfeld (87. Diepers), Härtner.