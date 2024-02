Frauenfußball Regionalligist SV Walbeck nähert sich der Bestform

In zwei Wochen startet für die Frauen des SV Walbeck mit dem Heimspiel gegen die SGS Essen U20 die Rückserie in der Fußball-Regionalliga West. Im Rahmen der intensiven Vorbereitungsphase hatten die Walbeckerinnen, die als Tabellenschlusslicht ins neue Spieljahr starten, am vergangenen Sonntag das Team von DJK Mintard zu Gast. Die Mannschaft aus Mülheim, die derzeit in der Niederrheinliga den zweiten Tabellenplatz belegt, war somit ein ernsthafter Prüfstein.