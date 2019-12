Jugendfußball : SV Walbeck holt sich die Futsal-Krone im Kreis

Gelderland (RP) Das war eine spannende Angelegenheit. Bei den Futsal-Meisterschaften des Fußball-Kreises Kleve-Geldern, die jetzt in der Sporthalle der Gocher Gesamtschule auf dem Programm standen, holten sich die B-Juniorinnen des SV Walbeck den Titel.

Die Mädchen vom Bergsteg hatten es in der Vorrunde zunächst mit Gastgeber Alemannia Pfalzdorf, dem TSV Weeze und der favorisierten Auswahl des VfR Warbeyen zu tun. Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg musste der spätere Turniersieger eine 0:1-Niederlage gegen Warbeyen hinnehmen. In der anderen Gruppe qualifizierten sich Viktoria Winnekendonk und der VfR Warbeyen II für das Halbfinale.

Die beiden Favoriten ließen in der Vorschlussrunde nichts anbrennen, so dass es im Endspiel ein Wiedersehen gab. Diesmal hatten die Grün-Weißen aus Walbeck das bessere Ende für sich und sicherten sich mit einem 1:0 gegen den VfR Warbeyen den Wanderpokal. Gleichzeitig hat sich die Mannschaft damit für das Finalturnier des Fußball-Verbandes Niederrhein qualifiziert, das am 1. Februar in Neukirchen-Vluyn über die Bühne geht. Zuvor war die Gocher Halle Schauplatz des Wettbewerbs der C-Juniorinnen. Die Mädchen des FC Aldekerk und von Viktoria Winnekendonk qualifizierten sich für das Halbfinale, hatten dort aber jeweils mit 0:2 das Nachsehen. Im Endspiel holten sich die Mädchen von Siegfried Materborn mit einem 5:4 im Sechsmeterschießen gegen den VfR Warbeyen den zweiten Titel des Tages.