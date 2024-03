Fußball SV Walbeck ist klarer Außenseiter

Nach dem gelungenen Auftakt am vergangenen Sonntag beim 0:0 gegen die U 20 der SGS Essen treten die Walbeckerinnen nun als krasser Außenseiter in Bochum an. Der Tabellenführer hat bisher bis auf ein Unentschieden alle Ligaspiele gewonnen, führt mit elf Punkten Vorsprung die Tabelle an und ist der klare Aufstiegsaspirant. „Wir wissen natürlich was auf uns zukommt. Bochum ist die stärkste Mannschaft der Liga, trotzdem haben wir nichts zu verschenken“, sagt Dieter Blomm. Doch alles andere als ein souveräner Sieg des Gastgebers darf schon als kleine Überraschung gewertet werden. Allein das Torverhältnis des Spitzenreiters ist mit 58:6-Treffern eine eindeutige Sache. „Wir wollen die Bochumer vor eine Aufgabe stellen und vielleicht auch ein wenig ärgern. Nach dem letzten Spiel hat die Mannschaft wieder Selbstvertrauen aufgebaut. Das kann am Samstag vielleicht weiterhelfen“, sagt Dieter Blomm.