Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern SV Walbeck läuft den eigenen Ansprüchen hinterher

Auf die Frage, warum es derzeit nicht so läuft wie gewünscht, hat Birker gleich mehrere Antworten. Sie laufen jedoch alle auf das Gleiche hinaus. „Ich denke, dass es letztendlich eine Frage der Prioritäten ist, die von den Spielern gesetzt werden. Es gibt halt sehr viele Dinge, die dem Fußball den Rang abgelaufen haben und die einzelnen Spielern wichtiger sind“. Als Konsequenz daraus seien oft nur zwölf Akteure bei den Trainingseinheiten dabei. Das würde es, so der Coach, nicht nur schwer machen, Automatismen mit dem Team zu entwickeln. „Das hat in letzter Konsequenz auch zur Folge, dass wir uns als Mannschaft im Bereich Kondition nicht da befinden, wo wir sein müssten. Deshalb mangelt es in den Spielen ab der 70. Minute auch an der Konzentration. Wir machen deshalb einfachste Fehler und laden den Gegner mitunter zu Toren ein“, so Birker.