Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Der SV Walbeck II und die schwierige Mission Klassenerhalt

Walbeck Unter Regie des neuen Trainers Julian Holla hat die Mannschaft vor der Winterpause mit zwei Siegen den Anschluss ans rettende Ufer hergestellt.

Die Fußballer des SV Walbeck haben schon wesentlich bessere Zeiten erlebt. Während sich die erste Mannschaft als Bezirksliga-Schlusslicht in die Winterpause verabschiedet hat, kämpft auch die Zweitvertretung in der Kreisliga B ums Überleben und steht ebenfalls auf einem Abstiegsplatz.

Allen Beteiligten war von vorneherein klar, dass die Reserve vom Bergsteg vor einer schweren Saison steht. Vier Spieler – allesamt Leistungsträger – rückten in den Bezirksliga-Kader auf. Die Zugänge aus der eigenen Jugend konnten diesen Aderlass nicht kompensieren. Die Folge: Der SV Walbeck II legte den schwächsten Saisonstart aller Zeiten hin. Nur einen Punkt holte die Mannschaft in den ersten zehn Meisterschaftsspielen, ehe Anfang November mit einem 3:0-Heimerfolg gegen Union Kervenheim der erste Saisonsieg gelang. Zu diesem Zeitpunkt hatte Trainer Thomas Kuhnen bereits seinen Rücktritt zur Winterpause angekündigt.

Doch die Verantwortlichen des SV Walbeck zogen die Notbremse. Julian Holla aus den eigenen Reihen übernahm Ende November das Traineramt. Diese Maßnahme verfehlte die erhoffte Wirkung nicht. Unter Hollas Regie kehrte das Glück an den Bergsteg zurück. Gegen die DJK Twisteden II lag die Mannschaft nach 90 Minuten mit 1:2 zurück, um nach der Nachspielzeit als Sieger (3:2) den Platz zu verlassen. Eine Woche später erzielte die Mannschaft in Vernum in der 90. Minute den Siegtreffer zum 3:2-Endstand.