Fußball-Regionalliga der Frauen Ein Tabellenletzter mit allerbester Laune

In den Vorbereitungsspielen, die in der Regel gegen Niederrheinligisten ausgetragen wurden, gingen die Walbeckerinnen meistens als Sieger vom Platz. Bei der 2:3-Niederlage im Niederrheinpokal gegen den VfR Warbeyen hatte sich die Mannschaft bereits Anfang Februar in guter Frühform präsentiert. Die Generalprobe verlief mit einem 4:2 beim FV Mönchengladbach insgesamt erfreulich, wobei die Mannschaft in dieser Partie noch einige Schwächen im Defensivbereich offenbarte. „Für uns war es ungewohnt, in Gladbach das Spiel machen zu müssen. Das kennen wir in dieser Saison in der Meisterschaft ansonsten nicht. Gegen die Essener Talente werden wir aus einer verstärkten Abwehr heraus spielen. Das hat gegen Warbeyen schon sehr gut geklappt. In jedem Fall hoffen wir auf den ersten Heimsieg“, sagt Carina Drewes, die zu den erfahrensten Spielerinnen im Walbecker Dress zählt.