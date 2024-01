Fußball-Regionalliga der Frauen Der SV Walbeck genießt das Abenteuer

Und so freut sich die Mannschaft bereits auf die nächsten Herausforderungen. Denn Aufgeben war im Spargeldorf noch nie eine Option. „Die Mannschaft hat schon einiges gelernt. Natürlich wird in der Regionalliga ein ganz anderer Fußball gespielt. Aber wir werden versuchen, noch das eine oder andere Ausrufezeichen zu setzen“, sagt Uli Berns. Sieben Heimspiele stehen nach der langen Winterpause auf dem Programm. Selbstverständlich sollen nach Möglichkeit noch einige Punkte am Bergsteg bleiben. Bislang wartet die Mannschaft vor heimischer Kulisse noch auf das erste Erfolgserlebnis. Die Begeisterung im Dorf für den Frauenfußball ist ungebrochen und hat dafür gesorgt, dass der SV Walbeck zumindest in einer Hinsicht in der Regionalliga West die Nase vorn hat. Mit einem Schnitt von exakt 157 Besuchern pro Heimspiel führt der Verein die Statistik an. Von solchen Zahlen sind Konkurrenten wie beispielsweise Arminia Bielefeld und Alemannia Aachen weit entfernt. „Wir haben hier eine treue Fangemeinde. Die Mannschaft möchte in den nächsten Heimspielen gerne etwas zurückgeben“, so Blomm.