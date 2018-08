SV Walbeck geht in die Offensive

Fußball : Aufbruchstimmung am Bergsteg

Walbeck Fußball-Bezirksligist geht in die Offensive und strebt eine sorgenfreie Saison an.

Die vergangene Winterpause weckt am Bergsteg unangenehme Erinnerungen. Der SV Walbeck hatte bis zum Jahreswechsel gerade einmal magere elf Punkte gesammelt und galt als sicherer Absteiger. Doch die Verantwortlichen sollten gerade noch einmal zum richtigen Zeitpunkt die Notbremse ziehen – ein Trainerwechsel war unabänderlich.

Auf John Hesen folgte Jens Jütten, der ab sofort gemeinsam mit Jörg Hegmans die Geschicke lenken sollte. Die Erfolge stellten sich prompt ein, mit ei­ni­gen spek­ta­ku­lä­ren Sie­gen ge­gen die Top-Teams der Li­ga ging es auf­wärts. Ent­schei­dend konn­ten sich aber auch die Wal­be­cker dem Ab­stiegs­kampf nicht ent­zie­hen. Bei den wich­ti­gen Spie­len ge­gen die di­rek­ten Konkur­ren­ten ließ man zu vie­le Punk­te lie­gen. Dennoch gab’s ein Happy-End: Mit Platz zwölf­ sicherte die Mannschaft die Zukunft in der Bezirksliga.

Die Rolle des „Phönix aus der Asche“ wollen die Walbecker in der kommenden Saison aber nicht wieder übernehmen. Die Jungs vom Bergsteg sind gut auf den Saisonstart vorbereitet, als Garant dafür steht das Trainerduo Jörg Hegmans und Jens Jütten. Die Mannschaft möchte weiter vorankommen, mehr spielerische und taktische Präsenz aufs Spielfeld bringen. Es gibt nur einen Abgang – Stefan Gorthmanns geht zurück zu seinem Heimatverein TSV Weeze. „Wir wissen schon, was wir an ,Shorty’ hatten, er hat auf jeden Fall seinen Teil zum Klassenerhalt beigesteuert“, sagt Trainer Jens Jütten.



Die Neuzugänge sollen in der kommenden Spielzeit für eine größere Durchschlagskraft in der Offensive sorgen. Holger Jansen und Rudi Haksteter vom TSV Wachtendonk-Wankum sind offensive ausgerichtete Spieler, ebenso wie Rückkehrer Jörg Pasch, zuletzt in Diensten des SV Veert. „Wir werden in der kommenden Saison auf jeden Fall vorne flexibler aufgestellt sein“, ist sich Jens Jütten sicher. Aber auch auf den eigenen Nachwuchs setzt das Trainerduo: Nick Holla, Nico Romero, Luca Rending und Maurice Koppers (Seniorenerklärung) sind schon voll im Training und in den Testspielen integriert. „Die jungen Spieler haben alle Talent, zeigen Einsatz und sind ein wichtiger Bestandteil unserer Trainerarbeit“, meint denn auch Jörg Hegmans.