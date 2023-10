Fußball-Regionalliga der Frauen SV Walbeck überzeugt, wird aber zweimal kalt erwischt

Trotz dieses frühen Rückstands zeigte sich die Walbecker Mannschaft keineswegs verunsichert, was nach dem 0:8-Debakel vom Vorsonntag bei Arminia Bielefeld wenig verwunderlich gewesen wäre. Vielmehr kämpfte sich das Team in die Begegnung hinein, zeigte Moral und hatte schon nach acht Minuten den ersten gefährlichen Torabschluss durch Marie Aengenvoort. Der Schuss war allerdings nicht platziert genug. Fortan entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, wobei die Heimelf sogar mehr Zug in Richtung Gästetor hatte. Der Einsatz stimmte bei allen Spielerinnen, Lisanne Grusa zeigte, dass sie auf einem guten Weg zurück ins Team ist, Nora Hanßen gab vorne keinen Ball verloren. Die Stürmerin legte in der 28. Minute auf Samira Berns auf, doch der Pfosten verhinderte den Ausgleich, der zu diesem Zeitpunkt hochverdient gewesen wäre. Auch kurz vor dem Wechsel wollte der Ball in zwei Situationen einfach nicht ins gegnerische Tor.