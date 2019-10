Frauenfußball : SV Walbeck im Aufwind, Neuling Viktoria immer noch in der Spur

Gelderland Frauenfußball-Niederrheinliga: Der klare 6:1-Erfolg der Walbecker am vergangenen Sonntag gegen Heißen Mülheim war in mehrfacher Hinsicht ein ganz wichtiger. Zum einen sorgte der zweite Saisonsieg dafür, das sich die Walbeckerinnen auf Platz neun der Tabelle verbessern konnten, zum anderen war die gezeigte Leistung wichtig für das Selbstvertrauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Die Viktoria aus Winnekendonk hingegen musste eine knappe Niederlage bei der Drittvertretung des SGS Essen einstecken, bleibt aber in ruhigem Fahrwasser.

MSV Duisburg II – SV Walbeck (So., 13 Uhr). Das erklärte Ziel der Zweitvertretung des Bundesligisten MSV Duisburg ist der Aufstieg in die Regionalliga. Bisher wurde dies mit fünf klaren Erfolgen auch untermauert, nur durch einen Spielausfall am letzten Sonntag konnte sich die Konkurrenz vom VfR Warbeyen einstweilen an die Tabellenspitze setzen. Das schafft klare Verhältnisse für den SV Walbeck, dem die Rolle des Außenseiters zufällt. Beim haushohen Favoriten wird man keinen Hurrafußball spielen und ins offene Messer laufen. „Wir haben auf jeden Fall einen Plan. Duisburg hat eine andere Qualität, aber wir fangen mit 0:0 an“, meint Trainer Dieter Blomm.

Viktoria Winnekendonk – Eintracht Solingen (So., 13 Uhr). Dass die Viktoria trotz der jüngsten Niederlage in Essen weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz steht, zeigt, wie eng es in der Tabelle zugeht. Da kann es schnell rauf und runter gehen. Gegen den Tabellensiebten aus Solingen, der nur einen Punkt weniger auf der Habenseite hat, möchte die Viktoria ihren Heimnimbus wahren und am Ende möglichst wieder etwas Zählbares vorweisen. Der Gast aus Solingen ist eine erfahrene Mannschaft, die nach drei Niederlagen in Folge unter Zugzwang steht. „Es wird auf jeden Fall wieder eine enge Begegnung, in der vielleicht auch die Tagesform entscheidet. Wir werden versuchen, ein gutes Ergebnis zu erzielen“, sagt Viktoria-Coach Uli Berns, der alle Spielerinnen an Bord hat.

Bezirksliga, Gruppe 3: TSV Wachtendonk-Wankum – TV Asberg (So., 12.30 Uhr). Sechs Siege in Folge hat Spitzenreiter Asberg eingefahren, mit einem Torverhältnis von 28:2. Das ist eine Herausforderung für die Heimelf, die zwar beim 11:0-Erfolg in Borussia Veen Selbstvertrauen getankt hat, sich in diesem Spiel aber wohl eher in der Außenseiterrolle wiederfindet.