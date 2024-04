Fußball-Regionalliga der Frauen SV Walbeck möchte den Kreisrivalen erneut ärgern

Der Fußball-Kreis Kleve/Geldern stellt in der laufenden Saison zwei Vereine in der dritthöchsten Spielklasse – das hatte es zuvor noch nie gegeben. Aufsteiger SV Walbeck hat sich zwar bereits damit abgefunden, in Zukunft wieder in der Niederrheinliga zu kicken. Dennoch ist das Kreisderby gegen den „großen“ VfR Warbeyen, das am Sonntag am Walbecker Bergsteg angepfiffen wird, von ganz besonderem Reiz.