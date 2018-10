SV Walbeck feiert klaren Derbysieg

Gelderland Tischtennis: Gastgeber entscheidet das mit Spannung erwartete Bezirksklassen-Derby gegen die zuvor noch ungeschlagene Kapellener Arminia mit 9:4 für sich. Landesligist TTC Geldern bangt um Spitzenspieler Maik Lehwald.

NRW-Liga der Frauen: Anrather TK II – SV Walbeck 6:8. Da hat sich das frühe Aufstehen doch ausnahmsweise einmal gelohnt. Bereits um 10 Uhr mussten die Walbecker Spielerinnen in Anrath an die Platte und kehrten wenige Stunden später mit einem knappen, aber verdienten Auswärtssieg zurück. Damit bestätigte die Mannschaft den Aufwärtstrend, den sie eine Woche zuvor beim 8:4-Heimerfolg gegen den TTC Mariaweiler II angedeutet hatte. Entscheidenden Anteil am erfreulichen Ausgang der Partie hatten Ines Frentrup und Hannelore Hebinck. Die beiden erfahrenen Spielerinnen zeigten beim Stand von 4:4 starke Nerven und verschafften dem SV Walbeck mit zwei Fünf-Satz-Erfolgen eine 6:4-Führung. Anschließend ließen sich die Gäste den angestrebten Auswärtssieg beim Vorletzten nicht mehr nehmen. Die Walbecker Punkte holten Franziska Holla (2), Marina Holla (2), Hannelore Hebinck (2), Ines Frentrup und F. Holla/M. Holla. Das nächste Spiel findet erst nach den Herbstferien statt. Am Samstag, 3. November, fordert der SV Walbeck ab 17.30 Uhr in der Ausweich-Turnhalle in Pont den Tabellendritten TuS Wickrath II heraus.