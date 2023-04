Frauenfußball-Niederrheinliga Plötzlich grüßt der SV Walbeck von Platz eins

Es handelt sich aber wahrscheinlich nur um eine schöne Momentaufnahme. Der punktgleiche Tabellenzweite TuSA Düsseldorf hatte spielfrei und hat ein Spiel weniger ausgetragen, auch der GSV Moers (36 Punkte) hat noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. In Mülheim gerieten die Walbeckerinnen beim heimstarken SV Heißen bereits nach neun Minuten in Rückstand. In der kampfbetonten Begegnung erzielte Rebecca Peschges mit einem direkt verwandelten Freistoß zunächst den Ausgleich (36.). Kurz vor der Pause brachte Anja Juntermanns den SV Walbeck nach Vorarbeit von Lena Jansen mit 2:1 in Führung – es sollte sich bereits um den Endstand handeln.