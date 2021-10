Fußball-Bezirksliga : SV Walbeck fällt auf den letzten Platz zurück

Geldern Der SV Rindern nutzt seine Chancen konsequent und feiert einen 5:2-Auswärtssieg. Für den SV Walbeck spitzt sich die Situation im Abstiegskampf wieder zu.

In der Meisterschaft hatten am Sonntag die Gäste aus Rindern beim 5:2 (1:0) in Walbeck das bessere Ende für sich. „Wir haben es unnötig spannend gemacht, insgesamt aber hochverdient gewonnen“, sagte SVR-Trainer Christian Roeskens. Sein Kollege Stefan Poetters wollte da nicht widersprechen: „Wir konnten unsere vielen Ausfälle letztlich nicht kompensieren, haben das Spiel aber lange offen gehalten.“ Vom Start weg zeigten sich die Gäste auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz gieriger und setzten den Walbeckern mit gutem Pressing zu. Ein erster Erfolg ließ nicht lange auf sich warten – das 1:0 durch Torben van Bebber-Bucksteeg (32.) resultierte aus einer Ecke. Weitere Chancen ließ der SV Rindern ungenutzt, sodass es mit hauchdünner Führung in die Pause ging.