Fußball-Niederrheinliga der Frauen Viktoria ist zurück in der Erfolgsspur

Lokalrivale SV Walbeck erreichte gegen den Tabellenzweiten GSV Moers ein 0:0 und bleibt damit in der laufenden Saison am heimischen Bergsteg ungeschlagen. Die Bilanz der Hinserie kann sich sehen lassen. Mit fünf Siegen, sieben Unentschieden und nur einer Niederlage belegen die Grün-Weißen, die in der abelaufenen Spielzeit auf den letzten Drücker den Klassenerhalt gesichert hatten, den fünften Tabellenplatz. Gegen den Favoriten aus Moers trat die Heimelf mit dem letzten Aufgebot an. Trainer Dieter Blomm hatte nur zwei Ergänzungsspielerinnen auf der Bank.