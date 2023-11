Fußball-Regionalliga der Frauen SV Walbeck bestreitet das letzte Hinrunden-Spiel

Für das Trainerduo ist das letzte Hinrundenspiel von besonderer Bedeutung. „Wir haben in diesem Spiel noch einmal die Chance, ein wenig näher an die Nicht-Abstiegsplätze heranzurücken“, so Blomm. Man bleibt am Walbecker Bergsteg optimistisch, in der Rückrunde doch noch den einen oder anderen Punkt einfahren zu können. Schließlich hat das Team in vielen Partien der Hinrunde gezeigt, dass es durchaus Regionalliga-Niveau hat, oft fehlte es aber an Erfahrung und auch am Quäntchen Spielglück.