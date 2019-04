Fußball : Niederrheinliga: SV Walbeck muss zum Spitzenreiter

Gelderland (ksch) Frauenfußball-Niederrheinliga: 1. FC Mönchengladbach – SV Walbeck (So., 17 Uhr). Fünf Spieltage vor Saisonende hat die Walbecker Frauenmannschaft elf Punkte Abstand zu den Abstiegsplätzen.

Deshalb kann die Elf vom Bergsteg gelassen zum Tabellenführer nach Gladbach reisen. Der Gastgeber darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher leisten und dürfte voll konzentriert zur Sache gehen. Auf der anderen Seite hat Walbecks Trainer Rolf Sturme einige Sorgen. „Mir fehlen am Sonntag vier Stammkräfte. Wir treten gerade einmal mit zwölf Spielerinnen an, darunter zwei B-Juniorinnen“, sagt der Walbecker Coach. Da dürfte eine Menge Arbeit auf die Gäste-Abwehr zukommen, zumal die Heimelf mit 68 Toren die stärkste Offensive der Liga stellt. Für den SV Walbeck kommt es somit in erster Linie darauf an, sich respektabel aus der Affäre zu ziehen.