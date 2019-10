Fußball : SV Veert entscheidet ein hektisches Spitzenspiel für sich

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: DJK Labbeck-Uedemerbruch – Viktoria Winnekendonk II 3:2 (0:0). Wichtige drei Punkte holte Labbeck gegen die Winnekendonker Reserve, die auf dem vorletzten Platz verharrt.

Nachdem in der ersten Hälfte noch keine Tore fielen, nahm die Partie nach dem Seitenwechsel richtig Fahrt auf. Lorenz Wegenaer brachte die Hausherren zwei Mal in Führung, doch Nils Scharf und Luca Luyven hielten Winnekendonk jeweils im Spiel. Kenan Kapucu sorgte dann vom Punkt für die Entscheidung. „Das war eine gute Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg“, fasste Labbecks Trainer Dirk Friedhoff zusammen.

Concordia Goch – Sportfreunde Broekhuysen II 2:2 (1:1) . Broekhuysen konnte den Ausrutscher Weezes unter der Woche nicht wirklich ausnutzen, rettete in Goch aber immerhin noch ein Unentschieden. Nachdem Jannis Schmitz für Broekhuysen und Jakob Harder für Goch in der ersten Halbzeit getroffen hatten, war es erneut Harder, der Concordia mit einem Elfmeter in Front brachte. Auch Jannis Schmitz traf jedoch nochmal. Goch konnte trotz der zwischenzeitlichen Führung aber gut mit dem Punkt gegen den Favoriten leben. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe und ein gerechtes Ergebnis“, resümierte Gochs Trainer Dirk Ernesti.

Germania Wemb – DJK Twisteden II 0:2 (0:0) . Geduld war in Wemb gefragt. Diese bewiesen die Gäste und holten nach ihrer kurzen Durststrecke mal wieder einen Dreier. „Es war ein recht einseitiges Spiel. Wir haben uns aber nicht viele Riesenchancen erspielt“, erzählte Twistedens Trainer Nils Schöneis. Dennoch gelangen zwei Treffer durch Tobias Cox und Manuel Magoley. Wemb konnte nicht an den Erfolg der letzten Woche anknüpfen, machte aber wieder ein gutes Spiel. „Wir hatten eigentlich die besseren Chancen und hätten auch einen Punkt verdient gehabt“, betonte Germania-Coach Yasar Morgar.

SV Veert – Kevelaerer SV II 2:1 (0:1). Spielerisch konnte das Spitzenspiel zwischen Kevelaer und Veert nicht halten, was es versprach. Zu viele Unterbrechungen, umstrittene Entscheidungen und Diskussionen störten in einer hitzigen Partie den Spielfluss. „Das hatte nicht viel mit Fußball zu tun“, bemerkte auch KSV-Trainer Tobias Häntsch. Dafür blieb es lange spannend. Zunächst gingen die Gäste durch David Brinkhaus in einer ausgeglichenen ersten Hälfte in Führung. Veert kam aber gut aus der Kabine und stellte durch Bastian Grütters Elfmetertreffer früh auf 1:1. Christian Jürgens sorgte mit seinem Tor dann für den Veerter Sieg. „Aufgrund der zweiten Hälfte haben wir verdient gewonnen“, sagte Veerts Trainer Timo Pastoors.