SV Veert sorgt für Paukenschlag

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: Mannschaft beendet ihre Negativserie mit einem 2:0 beim Tabellenzweiten.

(n-h) SV Grieth – SV Veert 0:2 (0:2). Der Veerter Spielverein hat endlich einmal gezeigt, weshalb er vor der Saison als Favorit auf den Aufstieg gehandelt wurde. Beim SV Grieth gelang aufgrund einer starken ersten Halbzeit ein verdienter Auswärtssieg. „Wir haben von Anfang an gebrannt“, erklärte Veerts Coach Timo Pastoors, der schon nach wenigen Minuten den Führungstreffer des starken Julian Gruber bejubeln durfte. Wenig später erhöhte Joshua Frenzen zum späteren 2:0-Endstand, den die Gäste vor der Pause auch noch weiter hätten ausbauen müssen. Doch auch so kam der SV Grieth nur durch Standardsituationen zu wenigen Gelegenheiten, bei denen Veerts junger Keeper Ben-Luca Ingenfeld stets Herr der Lage war. „Die Jungs haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, zog Pastoors ein rundum positives Fazit.