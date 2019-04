Fußball : SV Veert plant noch eine kleine Kletterpartie

Gelderland (n-h) Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: SG Kessel/Hommersum-Hassum – TSV Weeze II (So., 15 Uhr). Eigentlich ist die Meisterschaft bereits entschieden, die Spielgemeinschaft hat elf Punkte Vorsprung auf den TSV.

Ein absolutes Spitzenspiel ist das Aufeinandertreffen des Ersten gegen den Zweiten dennoch. „Kessel wird gegen uns als ersten Verfolger nochmal besonders motiviert sein“, vermutet TSV-Coach Christoph Tönnißen. „Dennoch wollen wir etwas Zählbares mitnehmen.“ Die Favoritenrolle schreibt er aber den Hausherren zu, die noch immer ungeschlagen sind. „Wir treten ohne Druck auf“, so der Weezer Trainer, der auf einige verletzte Spieler verzichten muss.

SuS Kalkar – Germania Wemb (So., 15 Uhr). Nach dem verdienten Sieg im Sechs-Punkte-Spiel in Goch war bei der Germania erst einmal Durchatmen angesagt – der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt jetzt vier Punkte. „Durch sind wir aber noch lange nicht“, mahnt Wembs Trainer Yüksel Taylan. Mit einem Punktgewinn bei den Kalkarern, die sich seit der Winterpause aus dem Keller befreit haben, wären die Gäste einen großen Schritt weiter. Dazu soll die gleiche Marschroute wie in Goch herhalten: „Wir werden keinen Hurra-Fußball spielen“, so Taylan. Er hat endlich Alternativen, da einige Spieler in den Kader zurückkehren.

Viktoria Winnekendonk II – DJK Appeldorn (So., 15 Uhr). Die Lage wird langsam ungemütlich für die Viktoria. Weil die Konkurrenz munter gepunktet hat, ist „Wido“ am spielfreien Wochenende auf den Relegationsplatz zurückgefallen. „Die Pause kam uns trotzdem gelegen“, erklärt Übungsleiter Nils Dahlmann. In den zwei Wochen konnten sich die zahlreichen Verletzten regenerieren, zudem hat sich die Truppe nochmal auf die verbleibenden fünf Spiele eingeschworen. Mit Appeldorn wartet jetzt gleich ein Spitzenteam. „Da haben wir aus dem Hinspiel noch was gutzumachen, wo sie uns teilweise vorgeführt haben“, sagt Dahlmann.

Fortuna Keppeln – SV Veert (So., 15 Uhr). Im Kampf um Platz drei hat der Veerter Spielverein dank einer formidablen Rückrunde wieder alle Chancen – ein Sieg in Keppeln würde bereits mindestens Rang vier bedeuten. „Das ist auch unser erklärtes Ziel“, gibt Veerts Trainer Timo Pastoors aus. „Wir wollen uns keinen Patzer erlauben.“ Das ist bei der Fortuna, die am vergangenen Wochenende in Kellen nicht antrat, zwar recht unwahrscheinlich. Doch die Schwarz-Gelben haben schon häufiger gezeigt, dass sie sich auch gegen Abstiegskandidaten schwer tun können.