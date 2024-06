Jugendfußball Die Meister-Jungs vom Veerter Hülspaßweg

Dass es am Ende tatsächlich zum Titelgewinn gereicht hat, ist auch so etwas wie dem „Bayer Leverkusen-Effekt“ zu verdanken. „Ich habe nach dem letzten Spiel in der Kabine eine Ansprache gehalten und die Jungs als ,unkaputtbar‘ gelobt. Meine Mannschaft hat sich nie aufgegeben und oft erst kurz vor dem Abpfiff oder in der Nachspielzeit für die Entscheidung gesorgt. Das ist die positive Mentalität, die in der Mannschaft steckt“, so der Jung-Trainer, der nach zwei Kreuzbandrissen seine aktive Laufbahn beenden musste und in neuer Funktion an der Seitenlinie direkt mit einer Erfolgsgeschichte gestartet ist.