Fußball : SV Veert rechnet sich gegen den Meister gute Chancen aus

Gelderland (n-h) Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: Viktoria Winnekendonk – Concordia Goch (So., 15 Uhr). Der letzte Sieg der Viktoria liegt schon etwa drei Monate zurück, er gelang gegen Kervenheim.

SV Veert – SG Kessel/Ho.-Ha. (So., 15 Uhr). Die goldene Ananas dieses Spieltags wird in Veert vergeben. Das formstärkste Team der Liga empfängt den bereits feststehenden Meister, der noch immer ungeschlagen ist – genau an diesem Nimbus will der Spielverein kratzen. „Wir machen es Kessel so schwer wie möglich“, verspricht Linienchef Timo Pastoors. Die Hausherren knöpften dem Spitzenreiter schon im Hinspiel einen Punkt ab und treten jetzt mit der Empfehlung von acht Siegen in Serie an. Pastoors: „In der restlichen Saison will ich kein Spiel mehr verlieren.“