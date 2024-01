Nach Tecklenburg-Insolvenz Krisensitzung beim SV Straelen – Rückzug aus der Oberliga?

Kostenpflichtiger Inhalt In der vergangenen Woche hatte Hermann Tecklenburg noch versichert, dass die Mannschaft, die sich auf Platz drei in die Winterpause verabschiedet hat, die Saison in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse in jedem Fall zu Ende spielen werde. Relativ gelassen zeigte sich Trainer Sunay Acar: „Natürlich müssen wir jetzt das Ergebnis der Vorstandssitzung abwarten. Aber ich gehe davon aus, dass wir am Freitag und Samstag trainieren und am Sonntag ein Testspiel gegen den Regionalligisten SSVg Velbert bestreiten.“ Die Partie soll um 15.15 Uhr an der Römerstraße steigen.