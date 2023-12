Fußball-Oberliga SV Straelen rückt auf Platz drei vor

Es läuft beim Fußball-Oberligisten SV Straelen. Am Freitagabend feierte die Mannschaft von Trainer Sunay Acar im Heimspiel gegen Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop mit einem ungefährdeten 3:0 (2:0) den vierten Sieg in Folge. Am kommenden Freitag soll die Mission „Neun Punkte im Advent“ erfolgreich abgeschlossen werden – dann dürfen sich die Grün-Gelben in aller Ruhe und zufrieden in die Winterpause verabschieden. Zunächst einmal rückte der SV Straelen auf Rang drei vor, weil der KFC Uerdingen am Samstag völlig überraschend sein Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten FC Büderich mit 0:2 verlor.