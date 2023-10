Fußball-Oberliga Wenn’s eng wird, hilft der „Leuchtturm“

Hirsch versäumte es in der 83. Minute, für klare Verhältnisse zu sorgen. Alleine stürmte er auf Schlussmann Simon Sell zu. Statt quer auf den mitgelaufenen Pedro Cejas zu spielen, versuchte er es selber und scheiterte am Keeper. Dann der Abpfiff. Der SV Straelen hat mit einem Arbeitssieg seine gute Position in der Tabelle gefestigt. Am kommenden Freitag gibt der Turnverein Dalbecksbaum (TVD) Velbert als Tabellensiebter seine Visitenkarte an der Römerstraße ab. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr – vieles spricht für einen unterhaltsamen Fußball-Abend unter Flutlicht.