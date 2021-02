Fußball : SV Straelen will den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen

SV Straelen will den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen

Straelen Der Regionalligist bestreitet am Mittwoch das Nachholspiel bei Rot-Weiß Oberhausen. „Ich traue uns zu, wenigstens einen Punkt mitzunehmen“, sagt der Straelener Coach Benedict Weeks.

Der SV Straelen kann weiter guter Dinge sein, das Ziel zu erreichen, dass er sich für seine zweite Saison in der Fußball-Regionalliga gesteckt hat. Der SVS machte am Samstag beim 2:0-Heimsieg gegen die U 23 des FC Schalke 04, bei der das Team eine überzeugende Leistung bot, den nächsten Schritt zum Klassenerhalt. Doch obwohl der Neuling den Vorsprung vor den Abstiegsplätzen damit auf neun Punkte vergrößert hat, warnt Trainer Benedict Weeks davor, sich schon zu sicher zu fühlen.

„Wir sind zweifelsohne auf einem guten Weg. Doch es gibt noch überhaupt keinen Grund, sich auszuruhen. Wir brauchen schon noch ein paar Siege“, sagt Weeks, der mit seinem Team am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, die Nachholpartie bei Rot-Weiß Oberhausen bestreitet. Der ehemalige Bundesligist steht auf dem neunten Rang und hat nur zwei Punkte mehr als der Tabellenelfte SV Straelen auf dem Konto. In der Hinrunde erreichte der SVS gegen RWO im Stadion an der Römerstraße ein 1:1. „Doch wir werden diesmal auf eine andere Mannschaft treffen. Denn im Hinspiel haben bei RW Oberhausen einige Akteure gefehlt“, sagt Weeks.