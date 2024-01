Der SV Straelen in der Krise Im schlimmsten Fall droht die Insolvenz

Nummer eins: Was die Bauunternehmung Tecklenburg GmbH bereits hinter sich hat, könnte der inzwischen 105 Jahre alte Sportverein noch vor sich haben: eine Insolvenz. Was im Grunde genommen alle gewusst haben, stellt sich jetzt in der Krise in aller Deutlichkeit heraus: Der SV Straelen und „Boss“ Hermann Tecklenburg bilden quasi so etwas wie eine Einheit. Beispiel: Die Handball-Mannschaften der Grün-Gelben haben für die Auswärtsfahrten häufig Busse der Firma Tecklenburg genutzt – ob das auch noch in Zukunft funktioniert, erscheint momentan äußerst fraglich. Sollte auch der gesamte Verein finanziell in die Knie gehen, bliebe den jeweiligen Abteilungen immer noch die Möglichkeit, unter einem neuen Namen ein Comeback zu starten.