Fußball-Regionalliga : SV Straelen vertagt Entscheidung in der Trainerfrage

Straelen Klubchef Hermann Tecklenburg und Coach Benedict Weeks führten ein „erfolgreiches Gespräch“ – allerdings ohne Ergebnis. Das soll jetzt zeitnah verkündet werden.

Der Fußball-Regionalligist SV Straelen hat die Entscheidung, ob Trainer Benedict Weeks auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird, vertagt. Präsident Hermann Tecklenburg hatte in einem Interview mit dieser Redaktion am Montag erklärt, dass er insgesamt mit der Leistung der Mannschaft in der am Samstag mit dem 3:1-Heimsieg gegen den SV Lippstadt beendeten Saison unzufrieden und noch unschlüssig sei, mit Benedict Weeks als verantwortlichem Trainer in die nächste Spielzeit zu gehen.