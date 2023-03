Vertrag ab 1. Juli Sunay Acar wird neuer Trainer des SV Straelen

Sunay Acar ist im Besitz der Trainer-A-Lizenz und geholt worden, um in der kommenden Saison in der Oberliga den Neuaufbau in die Wege zu leiten. Der Duisburger hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach die Spiele des SV Straelen angeschaut. Nachdem Daniel Beine, Trainer des Bezirksliga-Tabellenführers Viktoria Goch, dem Verein eine Absage erteilt hatte, war der Weg für Acars Verpflichtung frei.