Fußball : Nationalspieler von Aruba stürmt für SV Straelen

Straelen Von der Europa-League-Qualifikation in die Regionalliga: Der 23-jährige Terence Groothusen wechselt zum SV Straelen an die Römerstraße. Der gebürtige Amsterdamer läuft auch für das Nationalteam einer kleinen Karibikinsel auf.

Eins steht fest: Internationales Flair bringt der junge Mann in jedem Fall schon einmal mit. Die neue Sturmhoffnung des Fußball-Regionalligisten SV Straelen heißt Terence Groothusen. Der 23-jährige Niederländer, der zuletzt beim Drittligisten Kozzaken Boys Werkendam unter Vertrag stand, ist ein echter Paradiesvogel. Der gebürtige Amsterdamer feierte im vergangenen September seinen Einstand in der Nationalmannschaft von Aruba. Dabei handelt es sich um eine kleine, niederländische Karibik-Insel vor der Küste Venezuelas. Deren Fußball-Auswahl gehört zu den drei Nationalmannschaften des niederländischen Königreiches, die von der FIFA anerkannt werden. Einen Treffer im Nationaldress hat der Neuzugang des Viertliga-Rückkehrers von der Römerstraße übrigens auch schon erzielt: Beim 2:1 von Aruba gegen Antigua und Barbuda.

Damit nicht genug: Erst im vergangenen Sommer war der 1,92 Meter große Sturmtank – Typ Modellathlet – vom niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht zum maltesischen Spitzenclub FC Hibernians gewechselt. In dessen Trikot durfte Terence Groothusen zweimal in der Europa-League-Qualifikation ran. Die Elf von der Mittelmeer-Insel verlor beide Spiele gegen den weißrussischen Vertreter Shakhtjor Soligorsk jeweils mit 0:1 – der künftige Straelener absolvierte die kompletten 180 Minuten.

Groothusen soll in Zukunft das Sturmduo mit Cagatay Kader bilden. Den Deutsch-Türken, der in der vergangenen Saison noch für den VfB Homberg in der Regionalliga am Ball war, hatte der SV Straelen erst am Wochenende unter Vertrag genommen. Aktuell verhandelt der Aufsteiger unter anderen noch mit einem Torhüter, der das nötige Rüstzeug für die vierthöchste deutsche Spielklasse mitbringt.