Königstransfer Ein bosnischer Abwehr-Riese für den SV Straelen

Wenn’s um die Zielsetzung für die kommende Saison in der Fußball-Oberliga geht, sollten die Verantwortlichen des SV Straelen besser nicht von einem Platz im gesicherten Mittelfeld reden. Denn nach der Pleiten-Spielzeit in Liga vier rüstet Präsident Hermann Tecklenburg gerade kräftig auf, damit in Zukunft an der Römerstraße zur Abwechslung auch einmal wieder gejubelt werden darf.