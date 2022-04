Fußball-Regionalliga : Rizzo sichert wenigstens einen Punkt

Straelen Vor der Minuskulisse von 190 Zuschauern rennt der SV Straelen gegen den SC Wiedenbrück lange einem Rückstand hinterher. Doch in der 85. Minute trifft der Kapitän zum verdienten 1:1-Endstand.

Es bleibt festzuhalten, dass die Mentalität der Mannschaft, die eine Woche zuvor in Velbert gegen den KFC Uerdingen enttäuscht hatte, diesmal stimmte. 90 Minuten lang ließ der SV Straelen den nötigen Kampfgeist erkennen und spielte auf Sieg. An der Ausgangssituation im Abstiegskampf hat sich so gut wie nichts verändert. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt jetzt sechs Runden vor Schluss fünf Punkte, wobei Alemannia Aachen zwei Spiele weniger ausgetragen hat.

Zum Geschehen auf dem Rasen: Das Spiel brauchte keine große Anlaufphase. Von Beginn an erspielten sich die Hausherren mehr Spielanteile. Den ersten Warnschuss gab Fabio Ribeiro nach zwölf Minuten in Richtung gegnerisches Tor ab. Vor der spärlichen Kulisse von gerade einmal 190 Zuschauern entwickelte sich ein temporeiches, kurzweiliges Spiel, das im weiteren Verlauf immer mehr von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt wurde.

Eine Viertelstunde vor dem Halbzeitpfiff nahm die Dominanz der Gastgeber auf dem Rasen zu. Der Führungstreffer lag in der Luft. Nach einem Eckstoß wurde ein Kopfball von Ole Päffgen auf der Linie geklärt (33.). Timo Mehlich, der für den gelbgesperrten Tobias Peitz in die Stammelf gerückt war, zog aus kurzer Distanz ab, ein Abwehrspieler warf sich in den Schuss und verhinderte den Einschlag (40.). Ein Versuch von Glody Ngyombo landete am Außennetz (42.)