Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen muss sich nach unten orientieren

Der SVS kam mit reichlich Schwung aus der Kabine. Es dauerte keine fünf Minuten, da traf Zoé Daguhn zum 12:12. „Nach dem Seitenwechsel haben wir mit viel mehr Zug zum Tor agiert, konnten endlich auch den einen oder anderen Gegenstoß laufen“, so Arts. Dumm nur, dass die Defensive der Gäste im gleichen Umfang an Stabilität verlor. Vor allem der Straelener Mittelblock kam in unschöner Regelmäßigkeit einen Schritt zu spät.