Handball : „Es gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft“

Straelen Handball-Oberliga der Frauen: SV Straelen kassiert unglückliche 30:31-Heimniederlage gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade. Die Gastgeberinnen ärgern sich auch über einige umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen.

So durfte nach 60 Minuten die HSG Hiesfeld-Aldenrade mit einem glücklichen 31:30 (18:21) als Sieger die Halle an der Fontanestraße verlassen. Floeth: „Im Sport gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft.“ Die Grün-Gelben legten los wie die sprichwörtliche Feuerwehr. Vom Anpfiff an wurde das Gaspedal bis zum Anschlag durchgedrückt. In der dritten Minute erzielte Marie van Bebber das 4:1, nach 14 Minuten traf sie zum 14:8. Hiesfelds Versuch, mit einer verschobenen 5:1-Deckung zu agieren, spielte den Gastgeberinnen in die Karten. „Leider haben wir bei allem Offensivdrang die Abwehrarbeit ein wenig vernachlässigt“, sagte Floeth. Der Gästetrainer reagierte und wechselte seine zweite Torhüterin ein. Diese brachte ihre Mannschaft wieder zurück ins Spiel – mit einem Straelener Drei-Tore-Vorsprung (21:18) ging’s in die Pause.