Handball-Oberliga der Frauen Kein Lohn für gelungenen Auftritt in der Fremde

Thorsten Arts: „Das war eine richtig gute Phase. Anschließend hatten wir allerdings etwas Pech und haben uns einige Nachlässigkeiten in der Defensive geleistet.“ Der SV Straelen geriet mit 19:23 in Rückstand und sollte sich davon gegen einen cleveren Gegner bis zum Ende nicht mehr erholen. „Alles in allem war Witzhelden in vielen Bereichen ein bisschen konsequenter als wir und hat deshalb auch verdient gewonnen“, so Arts.