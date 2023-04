Fußball-Regionalliga Mata-Doppelpack und ein starkes Debüt

Straelens Interimstrainer Kevin Wolze nahm einige Veränderungen in der Startaufstellung vor. Etwas überraschend lief Lennart Winkler, in der Torhüter-Rangfolge eigentlich nur Nummer drei, von Beginn an auf. Die Gründe liegen auf der Hand: Stammkeeper Julius Paris wechselt zu Schalke 04, Kevin Kratzsch, der parallel im Bezirksligaspiel des SV Straelen II gegen den SV Rindern zum Einsatz kam, wird vermutlich seine Zelte an der Römerstraße abbrechen. So könnte der Weg für den 19-jährigen Winkler frei sein, in der Oberliga zur Nummer eins aufzurücken.