Fußball-Oberliga „Brotlose Kunst“ im Spitzenspiel

Von gegenseitigem Respekt geprägt begannen beide Mannschaften sehr zögerlich. Die erste gute Chance des Gastgebers ergab sich nach einer Viertelstunde, als Schiedsrichter Marvin Szlapa vor dem gegnerischen Strafraum auf Freistoß entschied. Eine ideale Position für den Linksfüßer Luca Thissen, der sich den Ball zurechtlegte. Doch zum Schuss kam er zunächst nicht. Denn plötzlich wurde es zappenduster im Stadion an der Römerstraße. Die komplette Flutlichtanlage auf der Tribünenseite war ausgefallen, der Freistoß musste auf sich warten lassen. Die Mannschaften versammelten sich vor den Trainerbänken. Zahlreiche Funktionäre rannten hektisch über den Platz. Ratlosigkeit im Stadion. Informationen zur Sprecherkabine drangen nicht durch. Als nach gut fünf Minuten die Lampen noch immer aus waren und beide Mannschaften das Spielfeld verließen, hatte die Verwirrung bei den Zuschauern ihren Höhepunkt erreicht. Da saßen sie nun, alleine gelassen im Dunkel, vor einem leeren Fußballfeld. Dann, oh Wunder, wurde es wieder hell an der Römerstraße. Rund 15 Minuten waren mittlerweile vergangen. Beide Teams verließen die Kabinen und schlichen über den Rasen. Das Spiel wurde mit dem Freistoß fortgesetzt. Thissen lief an und versenkte die Kugel unhaltbar im Winkel. Das nennt man dann wohl „kalt erwischt“.